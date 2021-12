Em depoimento, Olavo de Carvalho diz quanto ganha nos EUA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No início do depoimento que prestou à PF no último dia 24 de novembro, Olavo de Carvalho foi questionado sobre qual é a sua renda média mensal e respondeu que recebe cerca de 15 mil dólares por mês — o que na cotação atual equivale a quase 85 mil reais.

A oitiva ocorreu no âmbito do inquérito que investiga uma suposta milícia digital bolsonarista que atuaria contra a democracia brasileira, por videoconferência, depois de Olavo sair do Brasil para os Estados Unidos passando pelo Paraguai. Ele já havia sido intimado a depor e deixou o país às pressas, depois de ficar três meses internado em São Paulo.

O depoente informou que sua profissão é a de escritor e professor, que dá aula de filosofia e literatura e realizou “diversos comentários políticos para empresa Diário do Comercio/SP”. Afirmou ainda que seus livros são relacionados aos temas que ministra nas aulas e que não possui nenhuma formação em nível superior.

Olavo, que mora no Estado da Virginia, afirmou que sua fonte de renda vem dos direitos autorais dos seus livros e das mensalidades pagas pelos alunos que participam do Curso Online de Filosofia.