Em clima de campanha, Lula visita catadores em Brasília

Atualizado em 6 out 2021, 21h31 - Publicado em 7 out 2021, 08h30

Em Brasília para uma série de reuniões políticas, de olho nas eleições do ano que vem, o ex-presidente Lula abriu espaço na agenda na manhã desta quinta-feira para um compromisso que tem cara de ato de campanha.

O petista vai visitar catadores, a partir das 10h, no Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal, construído em um dos terrenos doados pelo governo federal, no último ano de seu mandato, à Central de Cooperativas de Catadores.

Diferentemente das outras agendas do ex-presidente em Brasília, onde ele chegou no último domingo, a assessoria de Lula convocou a imprensa para acompanhar a visita. E, nesta sexta-feira, ele irá conceder uma rara entrevista coletiva. Afinal de contas, falta menos de um ano para as eleições de 2022.