Em campanha pelo STF, presidente do STJ recebe líderes evangélicos

Ainda sonhando com o STF, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, passou a semana recebendo líderes evangélicos no tribunal para poder ampliar sua base aliada junto ao Planalto.

Do Maranhão ao Paraná, a agenda de pastores foi grande. Como o Radar já mostrou na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro deve mesmo escolher o chefe da AGU, ministro André Mendonça, para a vaga deixada pelo decano Marco Aurélio Mello.

A indicação, segundo Bolsonaro prometeu a Luiz Fux, ficou para agosto.