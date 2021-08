Eleição de 2022 não terá resultado confiável, diz Bolsonaro

Depois de ser derrotado na Câmara na noite desta terça-feira com a rejeição da PEC do voto impresso, o presidente Jair Bolsonaro insistiu na ladainha de que as eleições de de 2022 não terão resultado confiável, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã desta quarta.

Com isso, ele quebrou a promessa feita ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que ressaltou publicamente a garantia de que Bolsonaro aceitaria o resultado.

“Hoje em dia sinalizamos uma eleição, não é que está dividida, é uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações”, declarou Bolsonaro.

O presidente ainda destacou que quase metade dos deputados foram favoráveis ao voto impresso — o placar foi de 229 a 218, com uma abstenção — e disse que isso é sinal de os parlamentares não acreditam 100% na lisura dos trabalhos do TSE e que o resultado seja confiável. E comentou que os que votaram contra foram pressionados pelo ministro Luis Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.