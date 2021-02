Elba Ramalho ataca de roqueira em nova produção

A cantora Elba Ramalho é a primeira convidada confirmada do álbum Vera Cruz, novo trabalho de Edu Falaschi, ex-vocalista da banda de rock Angra. “Pude realizar um dos meus maiores sonhos, gravar uma música com uma das grandes representantes da música brasileira e do meu querido Nordeste, que está fortemente representado nesta obra”, conta Edu Falaschi.

“Foi uma satisfação enorme compartilhar essa música com o Edu. Tenho certeza que esse disco vai ser uma explosão, é uma festa”, diz Elba Ramalho. Vera Cruz é o nome do primeiro álbum solo gravado com repertório inédito por Edu Falaschi. “Trata-se de uma obra dedicada à história do Brasil e a essência de seu povo”, explica o cantor.