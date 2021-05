E-mail revela penúria do ICMBio, órgão estratégico do Meio Ambiente

Um e-mail da cúpula do ICMBio nesta semana ilustra a penúria do órgão ambiental. Até o contrato com os Correios para envio de materiais aos agentes nos estados foi cortado.

“Em detrimento do rompimento do contrato atual com os Correios, estamos impossibilitados de enviar as demandas relacionadas a uniformes para a fiscalização, porte de armas, entre outros itens até que seja normalizada a situação”, diz o comunicado interno do órgão.