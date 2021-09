Doria recebe empreendedoras para debate sobre ‘liderança feminina’

O governador de São Paulo, João Doria, se reúne nesta tarde com 35 empreendedoras para uma conversa sobre “Liderança feminina na retomada”.

O evento terá “mesa sushi com opções quentes e veganas”. “A ideia é que cada liderança traga o seu ponto de vista e do seu setor em um grande bate-papo, mas sempre focado ao tema – sem desvirtuarmos para outros assuntos ou debates políticos”, diz o convite.

Entre as convidadas, Tânia Cosentino, presidente da microsoft no Brasil; Teresa Vernaglia, CEO da BRK Ambiental; Cláudia Martinez, CEO do grupo Shevar; e Marina Willish, CEO da GM no Brasil.