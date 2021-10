Doria libera R$ 50 mi para Prefeitura de SP acolher moradores de rua

Ao lado do prefeito Ricardo Nunes, João Doria reuniu secretários do governo estadual e da Prefeitura de São Paulo nesta quarta para discutir a adoção de programas comuns entre as duas gestões.

A agenda foi proposta pelo governador para ampliar a integração entre as equipes e agilizar ações nas áreas de saúde, transportes, desenvolvimento social e infraestrutura.

O governador acertou com o prefeito o repasse de 50 milhões de reais para programas sociais da prefeitura, como o que faz o acolhimento de moradores de rua em hotéis sociais, com foco nas desabrigados que atualmente ocupam canteiros no entorno das obras do metrô, na capital.

Preocupado com o aumento da população em situação de rua durante a pandemia, Doria pediu que o acolhimento avance o mais rapidamente possível.