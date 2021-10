Doria, Leite e Mandetta defendem candidatura única de centro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

8 out 2021, 11h22

Postulantes ao Planalto nessa pré-campanha para 2022, João Doria, Eduardo Leite e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta participaram nesta quinta do Encontro de Líderes da Comunitas.

O trio defendeu a união dos candidatos de centro em torno de uma candidatura que consiga vencer a polarização entre petistas e bolsonaristas nas próximas eleições.

O nome escolhido, na visão deles, deve decolar nas pesquisas em meados de abril de 2022, quando todos os partidos devem definir seus projetos eleitorais.

O compromisso pela unidade foi feito diante de empresários e nomes do mercado financeiro que se reuniram em São Paulo para ouvir os presidenciáveis e outras autoridades no seminário “Governabilidade no País e Prioridades para a Próxima Década”.

Doria falou dos programas sociais — Vale Gás, Bolsa do Povo e Dignidade Íntima, que vai distribuir absorventes para mulheres carentes — lançados em São Paulo durante a pandemia e do crescimento econômico do estado, superior a 7%.

Também presente, a ministra Cármen Lúcia, do STF, falou dos problemas do país. “Mais uma vez eu faço referência ao que acaba de dizer o governador Doria. Eu relembro um grande poeta brasileiro, Paulo Mendes Campos. Quanto mais ele andava pelo Brasil, mais a dor dele se multiplicava pelo o que via. Mas ele terminava dizendo: ‘se multiplicou a minha dor, também multiplicou a minha esperança’”, disse a ministra.