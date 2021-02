Documentário sobre o bicheiro Castor de Andrade estreia na Globoplay

Estreia no Globoplay no próximo dia 11 o o documentário “Doutor Castor”, que conta a vida do bicheiro Castor de Andrade e estreia no próximo dia 11. É a primeira produção do Esporte da Globo exclusiva para a plataforma.

O material explora as múltiplas facetas de um personagem que transitava em diversos ambientes, desde o jogo do bicho e a criminalidade, até duas paixões populares, como Carnaval e futebol – Castor de Andrade era patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel e presidente do Bangu, clube da Zona Oeste carioca.

O cantor Agnaldo Timóteo é um dos personagens entrevistados do documentário: eles eram próximos e o cantor, inclusive, interpretou a canção “Ave Maria” no velório do bicheiro.