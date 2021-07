Documentário que narra avanço da vacina em Israel chega ao Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Smithsonian Channel (Claro 590/ BluTV 384) exibe neste domingo, às 23h, o documentário Nação Vacinada, produção que narra o desenrolar dos esforços para o combate da pandemia da Covid-19 em Israel.

O país tão admirado por Jair Bolsonaro — mas infelizmente não copiado pelo governo neste ponto — foi um dos primeiros do mundo a iniciar a vacinação e, em junho de 2021, 81% de sua população já estava imunizada.

Israel também lançou tecnologias, como o chamado “green pass” (ou “passaporte da vacina”), que permitiram aos israelenses ensaiar uma reabertura e uma “volta ao normal” muito antes do que outros países.

Uma comitiva do governo brasileiro até foi ao país no início do ano, como mostra a foto, para buscar ideias de combate à pandemia. Nada, porém, relacionado ao trabalho de imunização das pessoas.

A obra relata os acontecimentos em pouco mais de um ano de pandemia em Israel por meio das histórias e dramas pessoais.

O documentário acompanha desde a chamada primeira onda da pandemia até a agressiva campanha de vacinação que teve início em dezembro de 2020 e reabriu a economia israelense em abril de 2021, passando por consecutivos lockdowns em 2020, dificuldades para convencer parte da população a se imunizar, e, também, pelos recentes conflitos entre as Forças Israelenses e o Hammas.

Nação Vacinada é uma produção Ananey Studios para o Smithsonian Channel. Yael Lavie, Alicia Green e Tim Evans assinam como produtores executivos pelo Smithsonian, enquanto Orly Atlas Katz e Osnat Saraga exercem a mesma função pelo Ananey Studios.