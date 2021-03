Do Planalto à prisão, jornalista lança documentário sobre Lula

O documentário independente Lula Lá: De Fora Para Dentro, da jornalista Mariana Vitarelli Alessi, está participando do Golden State Film Festival. A estreia foi na sexta-feira e as exibições vão até quarta. O filme será lançado no Brasil em 2022 e hoje, além da participação no festival, está em exibição no canal de streaming Shorts Daily Roku Channel.

A diretora trabalhou 16 anos na produção do longa sobre a trajetória política do ex-presidente Lula. O recorte escolhido pela cineasta vai desde a eleição presidencial que levou Lula ao Planalto até o momento da prisão – a última entrevista concedida antes de ser preso está no documentário. Há depoimentos exclusivos de personagens como Dilma Rousseff, Leonardo Boff, Jean Wyllys, Benedita da Silva e Chico César.

“Pra mim, o ex-presidente Lula é o maior líder popular da história do Brasil. E para mostrar isso, foi preciso fazer um registro mais profundo sobre o tema, e também mostrar os desdobramentos desse enredo até os dias de hoje”, contou Mariana, premiada no 5º Festival Internacional de Cinema Pobre em 2007 com o documentário 2001: Uma Odisseia Brasileira.