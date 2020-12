Do grupo de Maia, Bivar tenta se livrar do passado bolsonarista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Citado por Rodrigo Maia como um dos quatro nomes de sua preferência, o presidente do PSL, Luciano Bivar, busca superar desconfianças entre esses aliados.

Legenda que abrigou e elegeu Bolsonaro presidente do paí, o PSL – mesmo rachado como está – ainda gera desconfiança. O receio dos outros postulantes é fazer do deputado pernambucano presidente da Casa e depois seu partido voltar a acolher o ocupante do Planalto, como se especula de vez em quando.

O que ninguém quer nem em sonho.

Apoiadores de Bivar tentam mostrar que esse risco não existe e usam o argumento de que os partido cresceu nessas eleições – em número de filiados e de Prefeituras conquistadas – sem qualquer ajuda de Bolsonaro.