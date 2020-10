Disputa pela Fiocruz tem até samba-enredo na campanha pela lista tríplice 

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 22 out 2020, 11h21 - Publicado em 22 out 2020, 12h07

A Fiocruz está em pleno processo eleitoral para definir o novo comando da fundação e pela definição da lista tríplice a ser submetida a Jair Bolsonaro, depois de passar pelo ministro Pazuello.

A campanha está em curso, com direito até a um jingle em ritmo de samba-enredo pela recondução da atual presidente, Nísia Trindade, primeira mulher no cargo no mais de um século da instituição.

São 4 os candidatos a presidente. Na undécima hora, o contador Florio Joao Polonini Junior se inscreveu. É tido como candidato do grupo bolsonarista para enfrentar a “esquerda” na Fiocruz, como acreditam alguns seguidores do presidente.

Os outros três candidatos, ainda que estejam concorrendo, formam um grupo só. Mas Nísia é o nome a ser trabalhado para presidir. A eleição virtual será entre os dias 17 a 19 de novembro.

A letra do samba é uma instrução de voto (ouça a música abaixo). Os 4.800 eleitores – todos servidores da Fiocruz – podem escolher até 3 nomes, listando a ordem de sua preferência. O ministro encaminha a relação ao presidente, quem bate o martelo.

Mas é bom chegar em primeiro lugar, dá força política. O jingle pede para se votar em Nísia em primeiro da lista e que também se vote, no segundo e terceiro lugares, nos outros dois do grupo: Mário Moreira e Rivaldo Venâncio.

O objetivo é deixar de fora dessa lista o bolsonarista Ponini.

Com o bordão “Fiocruz unida pela vida”, o jingle diz que “agora é Nísia em primeiro lugar”, mas pede e alerta na sequência: “mas não se esqueça essa lista tem que ter três: Mário/Rivaldo, Rivaldo/Mário, a escolha é de vocês; mas não se esqueça que a lista tem que ter três”.

Abaixo, o samba-enredo da campanha pelo comando da Fiocruz.