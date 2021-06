Disputa de poder no Planalto trava articulação no Congresso

A disputa por poder no Planalto, que mobiliza o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, a chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e o secretário-geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, travou a articulação de temas do governo no Congresso e no Judiciário.

Ministros reclamam de que o Planalto está perdido em brigas internas e deixando de lado a negociação das pautas políticas com deputados e senadores.

Para se ter uma ideia do apagão na estratégia palaciana, até Arthur Lira e Rodrigo Pacheco têm atuado no Judiciário para levar adiante assuntos da pauta do governo que também são apoiados no Legislativo.

Em outros governos, quem fazia a interlocução com os tribunais superiores era o ministro da Justiça. No atual governo, o ministro Anderson Torres não tem condições de fazer esse papel.

Já no Legislativo, quem toca a articulação é o ministro de cada área, que passa a telefonar e atuar diretamente com a base. “É cada um por si e Deus por todos”, diz um ministro.