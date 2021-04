Diego Hypólito relembra na TV conquista da medalha olímpica

O ginasta Diego Hypólito é o protagonista do quinto episódio da série ‘Minha Medalha’, que vai ao ar no sábado no intervalo da novela ‘Império’, da Globo e, no dia seguinte, dentro do ‘Esporte Espetacular’, em formato estendido.

A produção conta a saga de Diego. Mesmo sendo bicampeão mundial no solo, faltava ao ginasta brasileiro uma realização para encerrar a carreira de forma perfeita: a medalha olímpica. E ela veio na terceira participação do atleta nos jogos, diante da torcida brasileira.

No depoimento, Diego relembra a participação nos Jogos Olímpicos Rio-2016 e a conquista da medalha de prata no solo, quando superou os fantasmas do passado nas quedas de Pequim-2008 e Londres-2012 e alcançou o tão sonhado pódio olímpico.

“Quando fui para a última acrobacia, em uma fração de segundos, lembrei de Pequim. Nessa mesma hora falei: ‘Você vai acertar’. Foi um alívio, fiquei de alma lavada e com a certeza de que essa medalha tem uma vida inteira de trabalho, dedicação, esforços e de ter fé e acreditar”, relembra Diego Hypólito.