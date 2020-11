Desenvolvimento sustentável da Amazônia é tema de fórum internacional

O desenvolvimento sustentável estará no centro dos debates do Fórum Mundial Amazônia + 21, promovido pela Federação das Indústria do Estado de Rondônia, com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os debates vão reunir especialistas de diferentes lugares do mundo e das mais diferentes áreas entre os dias 4 e 6 de novembro de forma aberta, online e gratuita.

Dentre as estrelas do evento, o professor da Universidade de Cornell e da escola de negócios INSEAD e especialista em inovação, Soumitra Dutta; o professor da UFRJ, Carlos Nobre; o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas; o presidente do Banco dos BRICS, Marcos Troyo, e a especialista em educação, Claudia Costin.

Em três dias, o Fórum vai reunir também empresários, grandes e pequenos, que produzem na região Amazônia. A turma sabe que a floresta é uma das maiores riquezas do Brasil e os debates vão apontar caminhos para o fomento à bioeconomia, inovação, manejo florestal, energia limpa, empregos verdes. Quem quiser participar, basta se inscrever no site https://amazonia21.org/