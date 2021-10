Desastre de Brumadinho completa mil dias e deputado quer sessão solene

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 21 out 2021, 11h55 - Publicado em 21 out 2021, 16h30

O desastre de Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, completa mil dias nesta quinta-feira. Para lembrar a tragédia, que matou 273 pessoas e deixou oito desaparecidos até hoje, o deputado federal Igor Timo, de Minas Gerais, apresentou um requerimento para realizar uma sessão solene no plenário da Câmara, em homenagem às vítimas.

“O dia 25 de janeiro de 2019 ficará marcado na memória de todos os brasileiros como um dia de horror. O rompimento da barragem de Brumadinho foi o maior acidente de trabalho do Brasil em perda de vidas humanas e um dos maiores desastres ambientais da mineração brasileira, juntamente com o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana”, diz a justificativa do pedido.

“Além das perdas humanas, os danos ambientais causados pelas toneladas de rejeitos de minério despejados na natureza são praticamente irreparáveis e impactam todo o ecossistema da região, sua economia e sua população”, completa Timo, que é líder do Podemos na Câmara.