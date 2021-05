Deputado quer ouvir chefe do Coaf e Campos Neto sobre corte no orçamento

O veto do presidente Jair Bolsonaro à destinação de 5,8 milhões de reais para a atualização do sistema do Coaf utilizado para o combate à corrupção e lavagem de dinheiro fez com que o deputado federal José Nelto apresentasse nesta segunda-feira um pedido de convite dos presidente do conselho, Ricardo Liáo, e do Banco Central, Roberto Campos Neto — ao qual o órgão é vinculado.

Nelto quer que os dois participem de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara para prestar esclarecimentos sobre os impactos do corte de recursos no Orçamento de 2021. O valor vetado por Bolsonaro serviria para desenvolver e implantar o novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras. Trata-se de um portal eletrônico de acesso restrito para receber informações sobre operações suspeitas do sistema financeiro.

Na Lei Orçamentária Anual, os recursos previstos para o sistema somavam 6,7 milhões de reais, mas o valor já havia sido reduzido pelo Congresso para 5,8 milhões. No mês passado, Bolsonaro vetou a destinação, o que acabou zerando o orçamento para o Sicoaf II.