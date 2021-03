Deputado quer audiência após OCDE apontar recuo no combate à corrupção

Após a OCDE apontar retrocessos no combate à corrupção no Brasil, o deputado federal Léo Moraes (Podemos/RO) solicitou à Comissão de Relações Exteriores da Câmara a realização de uma audiência pública sobre o tema. Conforme requerimento protocolado nesta terça, o debate será feito com representantes da OCDE, do Ministério da Justiça, da AGU, CGU e PGR.

Para Léo Moraes, a expectativa é que a audiência ocorra já no mês de abril, devido à “gravidade e os riscos” que a situação pode trazer à imagem internacional do Brasil. “É a primeira vez em quase 60 anos de existência que a entidade cria um grupo para avaliar a situação de um país na área de combate à corrupção. Essa medida é mais uma que a OCDE tem tomado preocupada com o recuo no combate à corrupção brasileira”, adverte Léo Moraes. Na semana passada, a OCDE confirmou a criação de um Grupo de Trabalho Anticorrupção, composto por membros dos Estados Unidos, Itália e Noruega, para monitorar a situação no Brasil.