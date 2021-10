Deputado pede que MPF investigue Damares por carona em avião da FAB

O deputado federal Túlio Gadelha (PDT-PE) acionou o MPF para pedir a investigação da eventual prática de improbidade administrativa por parte da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves — que teria usado um avião da FAB para dar levar a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e mais sete parentes da primeira-dama para uma festa de aniversário em São Paulo, segundo reportagem do Jornal O Globo.

“As viagens têm que ser a trabalho, ou seja, a serviço do povo brasileiro. Se Damares, Michelle Bolsonaro e mais sete parentes da primeira-dama tiverem usado aeronave da Força Aérea Brasileira para agendas de cunho pessoal, precisarão responder. Já estamos tomando providências”, afirmou o parlamentar, para quem a ministra pode ter violado os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade.

O voo foi solicitado por Damares com a justificativa de irem de Brasília a São Paulo para um evento do Pátria Voluntária, programa social coordenado por Michelle, que também estava na aeronave, no último dia 21 de agosto. À noite, na capital paulista, Damares e Michelle participaram do aniversário do maquiador e influenciador digital Agustin Fernandez, amigo das duas. O aniversariante, inclusive, pegou carona de volta para Brasília no avião da FAB no dia seguinte.

Conforme decreto do governo federal, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado, a comitiva que acompanha a autoridade na aeronave tem que ter ligação com a agenda a ser cumprida no destino da viagem.