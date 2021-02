Deputado pede que CVM apure compra e venda de ações da Petrobras

O deputado federal Rubens Bueno (PR) envia hoje um pedido para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) propondo que ela investigue se houve indício de manipulação de mercado no caso da Petrobras. Na avaliação do parlamentar, as declarações do presidente da república Jair Bolsonaro precisam ser apuradas.

“Queremos saber quem vendeu e quem comprou ações da Petrobras antes e depois da declaração do presidente. Isso é necessário para que tenhamos certeza de que quem ganhou tem ou não ligação com Bolsonaro ou com membros da equipe econômica”, argumenta o deputado vice-presidente do Cidadania.

“Um prejuízo desse não pode passar em branco. E nem há como passar a mão na cabeça do presidente. Quem vai pagar os R$ 100 bilhões dessa palhaçada, orquestrada ou não, de Bolsonaro?”, indaga Bueno.

O parlamentar argumenta que seu pedido zela pela transparência num cenário em que o mercado financeiro está em polvorosa. “Precisamos ter certeza de que não foi caso pensado e que não existiu informação privilegiada. Se existiu, é crime gravíssimo e cabe atuação da PGR e do Congresso. Se não, servirá para acalmar o mercado”, ponderou Rubens Bueno.