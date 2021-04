Deputado pede apreciação imediata da Câmara sobre Emenda de Kigali

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Ted Conti (PSB-ES) apresentou requerimento para inclusão na ordem do dia do plenário da Câmara do Projeto de Decreto Legislativo 1.100/2018, que aprova o texto da Emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal sobre substâncias nocivas à camada de ozônio.

Apenas da movimentação, porém, a inclusão na pauta depende exclusivamente do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que nesta quinta-feira recebeu um manifesto sobre a Emenda de Kigali.