Deputado ligado ao MBL quer saber se foi alvo de dossiê no governo Dilma

Principal liderança do MBL, o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) decidiu cobrar informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a revelação feita pelo ministro André Mendonça de que lideranças desse movimento teriam sido alvos de uma espécie de dossiê elaborado pela pasta no governo Dilma Rousseff.

Acuado após acusações de que sua gestão, sim, é que produz esse tipo de coisa – contra mais de 500 opositores – Mendonça tratou de mostrar que esse tipo de levantamento é comum.

Kataguiri foi um dos líderes do movimento que derrubou Dilma, após um processo de impeachment. No pedido ao ministério, o deputado quer saber se: foi feito algum dossiê, inquérito, investigação, apuração, ou qualquer coleta de informações sobre pessoal do MBL entre 2015 e 2016; com que finalidade; se houve publicidade de tal procedimento; existem registros em autos; quem foram os investigados; quem pediu.