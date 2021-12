Deputado aciona MP contra Doria por desperdício em doses da Coronavac

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado Paulo Fiorilo (PT) acionou o Ministério Público de São Paulo na última quinta-feira contra o governo estadual por suposto desperdício de recursos públicos na fabricação de doses extras da Coronavac.

O Instituto Butantan produziu 15 milhões de doses a mais do que as 100 milhões contratadas pelo Ministério da Saúde para distribuição no Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19.

O lote excedente, diz a representação protocolada no MPSP, vence em agosto de 2022 e, sem possibilidade de uso no PNI, está parado, o que pode vir a gerar desperdício de dinheiro público.

“A decisão de produzir doses extras, sem mercado definido, e agora com um prazo de validade tão exíguo, tem que ser analisada pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado. Não há que se faltar vacina, mas o maior estado do Brasil tem que ter uma programação que não preveja ônus desnecessários aos cofres públicos”, diz Paulo Fiorilo, autor da representação.

Atualmente, nem governo federal e nem os governos estaduais mostraram interesse em adquirir novas doses da vacina do Butantan. A utilização da Coronavac em crianças — público que ainda não foi completamente imunizado — também não está autorizada pela Anvisa.