Deputada Bia Kicis espalha fake news contra VEJA nas redes

A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, é investigada pelo STF no inquérito das fake news. Uma rápida pesquisa no Google atesta a “obra” da parlamentar nas redes. Neste sábado, ela fez de novo. Dessa vez, atacou VEJA e este colunista com uma fake news no Twitter. Aos fatos.

Há duas semanas, o Radar publicou, na edição de VEJA que foi às bancas, informações de uma fonte de inteligência do governo que mostravam a preocupação com o avanço de uma conhecida facção criminosa no país.

A nota revelava, entre outras informações, que a inteligência do governo havia identificado “mercenários da África e Europa Oriental” com experiência militar contratados pelo Comando Vermelho para treinar e armar a facção do Rio.

Essa foi a notícia. Mas veja o que Bia Kicis postou no Twitter neste sábado: “A Veja não esperava que o sniper das forças especiais americanas, indicado na reportagem de Robson Bonin, viria a público desmentir tudo e abrir processo contra ela. Robson Bonin, por sinal, também publicou fake news contra mim, por isso estou processando-o também. Vídeo imperdível”.

A deputada apagou a postagem que divulgava o vídeo de um suposto ex-militar dos Estados Unidos. Se tivesse lido, de fato, a notícia publicada pelo Radar, teria evitado mais um lamentável episódio.

O Radar não cita na nota o nome do “sniper das forças especiais americanas”. Aliás, deixa evidente que a informação – é bom destacar, da inteligência do governo – cita “mercenários da África e Europa Oriental”. De modo que só é possível constatar que Bia Kicis inventou uma fake news quando escreveu que “a Veja não esperava que o sniper das forças especiais americanas, indicado na reportagem de Robson Bonin, viria a público desmentir tudo e abrir processo contra ela”.

A única aparente verdade na publicação da deputada sugere que um americano, ex-militar e que estaria atuando no Brasil com treinamento de militares brasileiros, teve seus dados pessoais divulgados num grupo de WhatsApp associados à publicação do Radar. Um clássico caso de fake news, se o vídeo e o ex-militar forem, de fato, histórias verdadeiras. Nada a ver com o jornalismo responsável e profissional de VEJA e do Radar.