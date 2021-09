Depois de provocar, Bolsonaro pede ‘paz’ no 7 de setembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de passar o fim de semana colecionando frases hostis ao STF e seus integrantes, Jair Bolsonaro amanheceu nesta segunda-feira conclamando seus seguidores a participarem dos atos de 7 de setembro “em paz e harmonia”.

“Na próxima terça-feira, 07/setembro, comemoraremos o nosso 199° aniversário da independência do Brasil. Independência está associada à liberdade. Assim sendo, também no escopo dos incisos XV e XVI, do art. 5° da nossa CF, a população brasileira tem o direito, caso queira, de ir às ruas e participar dessa nossa data magna EM PAZ E HARMONIA”, escreveu o presidente.

No fim de semana, o presidente chegou a falar em “ruptura” ao atacar mais uma vez o STF.