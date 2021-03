Depois de Lula, Bolsonaro agora aparece de máscara no Planalto

Cada vez mais pressionado pela postura adotada na pandemia, Jair Bolsonaro foi criticado por Lula nesta quarta por não usar máscara nem liderar o país na guerra ao vírus.

Ha pouco, na primeira agenda pública após as críticas do petista, o presidente mudou de postura. Apareceu usando o item de segurança contra o coronavírus em uma cerimônia no Palácio do Planalto, algo que há meses não ocorria.

Nas últimas ocasiões semelhantes, Bolsonaro — além de convidados e autoridades presentes, salvo raras exceções — dispensava o acessório.

O evento desta quarta também foi simbólico: o presidente sancionou projeto que autoriza o governo a assumir risco por efeitos adversos de vacinas.