Depois de atrito com Salles, chefe da PF no Amazonas será trocado

Depois de entrar em atrito direto com o ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, será substituído no cargo pelo atual braço-direito dele no órgão, o delegado Leandro Almada. O ataque direto a um ministro do governo tornou a situação de Saraiva, um quadro respeitado na PF, insustentável no posto.