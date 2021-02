Departamento Penitenciário Nacional suspende concurso público

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O concurso público do Departamento Penitenciário Nacional para os cargos de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal e de Agente Federal de Execução Penal foi suspenso. As provas que seriam realizadas no dia 28 de fevereiro foram adiadas.

Segundo o órgão, a suspensão decorre das medidas restritivas adotadas por alguns estados em decorrência da pandemia – a medida visa garantir a realização da prova de maneira isonômica em todas as regiões do país. Um novo cronograma será divulgado oportunamente, diz o Depen.