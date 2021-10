DEM aprova fusão com PSL e a criação do partido União Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 6 out 2021, 11h23 - Publicado em 6 out 2021, 11h22

Os integrantes do DEM aprovaram por aclamação durante a convenção nacional da legenda ocorrida nesta quarta-feira a fusão com o PSL e a consequente criação do partido União Brasil.

A junção das siglas já havia sido aprovada pelo PSL. A fusão ainda depende do crivo do TSE. Segundo o presidente do DEM, ACM Neto, “tudo continua como está em cada município até o TSE autorizar a concretização da fusão”. Depois da aprovação nesta quarta, os partidos deram início a uma convenção nacional conjunta.