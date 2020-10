Delegado da PF preso no Rio atuou em crimes fazendários

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 15 out 2020, 17h51 - Publicado em 15 out 2020, 11h42

Um dos presos pela Operação Tergiversação, deflagrada pela Polícia Federal e em conjunto com o MPF nesta quinta-feira, é o delegado da PF Wallace Noble — que já foi da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal e esteve em equipes que atuaram em operações da Lava-Jato.

Além do delegado, um empresário foi alvo de um mandado de prisão preventiva e outros 33 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

As investigações apontam para um esquema de pagamento de propina para policiais em troca de proteção nas investigações realizadas em operações, com a participação de advogados que atuaram como intermediários das cobranças de vantagens indevidas dos empresários e ficavam com uma parcela dos valores pagos aos envolvidos — cerca de 10 milhões de reais.

ATUALIZAÇÃO, às 17h22: Diferentemente do que o Radar informou anteriormente no título da nota, o delegado da PF não atuou no combate a crimes financeiros, mas a crimes fazendários.