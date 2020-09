‘Decisão dificulta cobertura de denúncias contra Flávio’, diz Abraji

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) também condenou a decisão que proíbe a TV Globo de noticiar as denúncias que envolvem o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas.

Para a entidade, trata-se também de censura prévia inaceitável numa democracia.

“Sobretudo quando o alvo da cobertura jornalística é uma pessoa pública cujo mandato foi outorgado pelo voto, o que lhe traz a obrigação de prestar contas à sociedade. Não tivemos acesso à sentença, mas uma medida como essa exigiria razões excepcionais para se justificar”, afirmou Marcelo Träsel, presidente da Abraji.

Para a associação a decisão da juíza dificulta a cobertura jornalística das graves denúncias contra o senador Flávio Bolsonaro, violando a liberdade de imprensa e o direito à informação.

“Quem perde são os eleitores do Rio de Janeiro e todos os cidadãos, que terão dificuldades para acompanhar o andamento das investigações contra o filho do presidente da República e avaliar se as autoridades estão cumprindo seus deveres”, completa Träsel.