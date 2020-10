Davi define processo até a sabatina de Kássio Nunes — Veja como será

Atualizado em 2 out 2020, 16h30 - Publicado em 2 out 2020, 16h28

Davi Alcolumbre bateu o martelo há pouco sobre como procederá nos próximos dias com a análise da indicação de Kássio Nunes ao STF.

Na terça, o presidente do Senado vai reunir os líderes para definir a data da sabatina, que será realizada no modo clássico na CCJ, com senadores presentes em plenário para bombardear de questões o escolhido de Jair Bolsonaro para a vaga do decano Celso de Mello.

Davi quer definir a data em conjunto com os demais colegas por entender que será preciso formar uma força tarefa na Casa para garantir que todos os senadores estejam em Brasília tanto para a sabatina presencial quanto para a votação no método drive-thru.

Com o avanço da campanha eleitoral nos estados, a ideia é realizar a sabatina na primeira data possível, após a aposentadoria do decano no dia 13.