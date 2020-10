Davi Alcolumbre decreta luto no Senado por morte de colega

Atualizado em 21 out 2020, 22h02 - Publicado em 21 out 2020, 21h28

A notícia da morte do senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), vítima de complicações causadas pela Covid-19, levou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a anunciar há pouco a decretação de luto na Casa.

Em nota, Alcolumbre lamentou a morte do colega e afirmou que infelizmente é mais um brasileiro que perde a vida em decorrência da infecção do vírus da Covid.

“É com profunda tristeza que acabo de receber a notícia de que perdemos o senador Arolde de Oliveira, representante do estado do Rio de Janeiro. Arolde faleceu por complicações decorrentes da covid, contra as quais já vinha lutando em uma Unidade de Terapia Intensiva. Infelizmente, mais um brasileiro perdeu a vida por consequência desse vírus que já ceifou mais de 150 mil pessoas do nosso País”, afirmou Alcolumbre.

“O Senado Federal decreta luto oficial em homenagem à memória do senador, que exerceu diversas funções públicas ao longo dos mais de 35 anos de sua trajetória política. Um dia triste para esta Casa. Um dia triste para os seus eleitores, admiradores, amigos e, especialmente, os seus familiares. Que Deus o receba em sua infinita misericórdia e console sua família neste momento de dor”.