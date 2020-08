Damares Alves avalia partidos para disputar o Senado em 2022

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves animou-se com pesquisas que recebeu recentemente de partidos que tentam filiá-la para explorar seu potencial eleitoral.

A ministra e pastora avalia seriamente disputar uma cadeira no Senado em 2022 pelo Sergipe, um dos estados onde morou no Nordeste e pelo qual mais se aproximou.

Pelo menos dois partidos ligados ao ideário de conservadorismo que sustenta o governo de Jair Bolsonaro já fizeram propostas de filiação à ministra. Com o apoio do presidente e com a visibilidade conquistada no governo, a ministra, na avaliação de apoiadores, tem fortes chances eleitorais. A conferir.