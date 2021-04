Da cadeia para a disputa eleitoral de 2022: João Santana fecha com Ciro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Marqueteiro de campanhas vencedoras de Lula e Dilma e condenado na Operação Lava-Jato, o publicitário João Santana fechou com o PDT de Ciro Gomes e Carlos Lupi, para ajudar na comunicação do partido. Santana e sua mulher, Monica Moura, fecharam acordo de delação premiada em 2016 e puderam cumprir prisão domiciliar depois de passarem meses na cadeia.

O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira por Ciro, que está em plena campanha para as eleições presidenciais do ano que vem. O tuíte com a novidade foi acompanhado de uma foto dos três abraçados, usando máscaras. O pleito de 2022 promete.