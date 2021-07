Criminosos montam barricadas contra ação das Forças Armadas na Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Coordenada pela Vice-Presidência e pelo Ministério da Defesa, a Operação Samaúma — que apreendeu grande quantidade de madeira extraída ilegalmente na Floresta Nacional de Jamari, na semana passada — enfrentou grandes obstáculos para conseguir acessar o local em que os criminosos derrubavam as árvores.

Depois de abrirem estradas na floresta para retirar a madeira, os criminosos montaram barricadas para dificultar a entrada das forças de fiscalização. Por causa disso, o avanço das tropas do Exército na semana passada contou com apoio de um trator que fez a limpeza do caminho.

Como mostrou o Radar na sexta, os militares conseguiram impedir que um carregamento de 60 caminhões de madeira fosse retirado pelos criminosos da mata.