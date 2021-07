Operação das Forças Armadas apreende madeira ilegal em Rondônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sem fazer alarde, militares das Forças Armadas, juntamente com as Polícias Civil e Militar e o ICMBio, apreenderam nesta semana uma grande quantidade de toras de madeira em Rondônia, numa ação na Floresta Nacional de Jamari, a menos de 300 quilômetros de Porto Velho.

A Operação Samaúma, coordenada pela Vice-Presidência, com apoio do Ministério da Defesa, estima que as toras, se transportadas, encheriam 60 caminhões.

Após 10 horas de operação, os militares, policiais e servidores do ICMbio chegaram até a área com a grande quantidade de madeira já cortada e pronta para ser vendida.

A ação envolveu dois caminhões de cinco toneladas do Exército, cinco motos e uma retroescavadeira, além de 40 homens fortemente armados com fuzis e pistolas.