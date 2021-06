CPI vai ouvir empresário sobre cobrança de propina por vacina na Saúde

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz disse nesta terça que os senadores irão aprovar nesta quarta a convocação do empresário Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply, e acusa a cúpula do Ministério da Saúde de cobrar propina para comprar vacinas na pandemia. Segundo Aziz, o plano é colher o depoimento do empresário já na sexta-feira.