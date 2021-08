CPI recebe nova leva de dados sigilosos de Pazuello e mais três

Caminhando para o fim dos trabalhos nas próximas semanas, a CPI da Pandemia recebeu um carregamento de relatórios da Receita Federal com os sigilos fiscais de Eduardo Pazuello, Helcio Bruno de Almeida, Roberto Ferreira Dias e do reverendo Amilton Gomes de Paula.

Trata-se do elenco citado em supostas negociatas para compra de vacinas superfaturadas no Ministério da Saúde. Com os dados fiscais dessa turma, os senadores esperam concluir as investigações da CPI sobre os casos Covaxin e Davati.