CPI ordena que Polícia do Senado busque suposto lobista para depor à força

A cúpula da CPI da Pandemia decidiu há pouco determinar que a Polícia do Senado busque o suposto lobista da Precisa Medicamentos Marconny Faria, para depor na comissão nesta quinta-feira. Ele foi convocado para as 9h30, mas até agora não apareceu e nem deu notícias. A ordem da “condução sob vara” foi assinada pelo presidente do colegiado, Omar Aziz.

Os senadores já contavam com a possível ausência do depoente. Na tarde desta quarta, ele informou que foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, por causa de uma dor pélvica, mas à noite, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, afirmou que o médico que concedeu o atestado usado pelo depoente voltou atrás e disse que cancelaria o documento, por ter percebido o paciente simulou a doença.

Há pouco, Randolfe disse a jornalistas que se Marconny não for localizado para depor ainda nesta quinta, vai requisitar a prisão preventiva dele à Justiça e um comunicado da sua situação à Interpol para evitar que ele fuja do país.

O senador contou ainda que, na quarta, prevendo o descumprimento da convocação, a CPI já acionou a Polícia Legislativa para monitorá-lo.