CPI da Pandemia recebeu centenas de vídeos pornográficos

Com a apreensão do celular do policial militar Luiz Paulo Dominguetti, a CPI da Pandemia não ganhou só um acervo de informações sobre a tentativa de venda de vacinas ao governo Bolsonaro. Os senadores passaram a dispor também de centenas de vídeos pornográficos, muitos deles recebidos em grupos com outros PMs.

O presidente da comissão, Omar Aziz, aliás, determinou que o material do aparelho fosse tornado público no último dia 6, mas até agora tudo segue sob sigilo.

As mensagens de Dominguetti, por sinal, mostram que ele mobilizou a família quando foi ao Senado depor, no dia 1º. Enquanto ele estava sob os holofotes da CPI, seu pai lhe enviou uma mensagem dizendo que sua mãe estava achando ele lindo.