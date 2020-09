Contrato com fabricante de helicópteros mexe com a área militar do governo

A área militar do governo está em ebulição com discussões em torno de um contrato milionário do Ministério da Defesa com a francesa Helibras.

O negócio em curso — salvador para as finanças da empresa europeia — engloba a compra de helicópteros H135 para treinamento e capacitação de pilotos.

Fontes militares dizem que o modelo do helicóptero não seria o melhor disponível no mercado, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro.