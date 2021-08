Contra violência de gênero, Alok e MCs lançam clipe ‘180’ com Luiza Brunet

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em nova parceria, Alok e MC Hariel lançam, na próxima semana, o clipe de ‘180’, música que joga luz sobre o tema da violência contra a mulher. A gravação também terá a participação da modelo Luiza Brunet, que foi vítima de violência doméstica pelo ex-companheiro.

O projeto, segundo os organizadores, terá parta da renda doada para o Instituto Maria da Penha e ao Instituto Brasil + Social, que coordena o Projeto Mulheres de Lótus.

Para quem não sabe, ‘180’ é o número da Central de Atendimento à Mulher. O serviço, que é gratuito, registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgão competentes — além de acolher e escutar as vítimas.

O videoclipe, que também faz parte da campanha Agosto Lilás de conscientização e combate à violência contra a mulher, estará disponível a partir do dia 26 no YouTube e em todas as plataformas digitais.

Também participaram da música os MCs Dricka, Marks, Davi, Leozinho ZS e DJ Victor.