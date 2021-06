Conselheiros da OAB-SP se opõem à reeleição de presidente

Conselheiros e diretores da OAB-SP gestão 2019/2021 divulgaram carta rompendo com a gestão do atual presidente da seccional, Caio Augusto Silva dos Santos, e se opondo à reeleição do dirigente.

No documento, os advogados defendem ser favoráveis à alternância de poder e afirmam estarem honrando um compromisso assumido publicamente em 2018, quando da eleição da chapa.

O grupo fez ainda outras reivindicações, presentes nas promessas da última campanha da seccional, como a implementação do voto eletrônico por meio de certificado digital, a transmissão online e ao vivo das reuniões do Conselho e maior engajamento da entidade contra a criação de novos cursos jurídicos, o que, segundo o documento, não oferecem qualidade adequada.