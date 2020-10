Conheça a nova música de Ivete Sangalo e Emicida

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 30 out 2020, 22h06 - Publicado em 31 out 2020, 12h33

Mulheres Não Têm Que Chorar é o nome da nova música da parceria entre Ivete Sangalo e Emicida, que será lançada neste domingo, dia 1, dentro do Fantástico, da TV Globo.

Além do clipe inédito da canção, o programa contará com uma entrevista da repórter Ana Carolina Raimundi os dois artistas para saber um pouco mais do entrosamento entre eles, que já rendeu outra composição durante a pandemia: “Trevo, Figurinha e Suor na Camisa”.