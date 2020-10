Conferência entre EUA e Brasil revela deserto de diversidade

Na próxima semana, uma conferência de negócios reunirá virtualmente figurões do Brasil e dos Estados Unidos.

A lista de palestrantes do evento, com autoridades dos dois países, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, segue um padrão muito combatido em tempos de discussão de igualdade de gênero e raça.

Entre os 28 oradores listados no site da Brazil Connect Summit, organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, todos os palestrantes são homens brancos.

Nunca é demais lembrar, no caso do Brasil, que as mulheres são 51,5% da população do Brasil, e as pessoas negras, 54%, segundo o IBGE.