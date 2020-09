‘Conferência do clima’ de Barroso reunirá a cúpula política do país no STF

Despacho do ministro Luís Roberto Barroso definiu nesta segunda a longa e importante lista de autoridades que estarão na audiência pública no STF sobre mudanças climáticas e meio ambiente.

Além de representantes de universidades e de entidades da iniciativa privada, o evento terá participações do vice-presidente Hamilton Mourão e dos presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Seis ministros do governo também foram convidados: general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), André Mendonça (Justiça), Ricardo Sales (Meio Ambiente), Tereza Cristina (Agricultura) e Bento Ribeiro (Minas e Energia). Representantes de órgãos governamentais como Ibama e Funai também estarão no evento.

Os debates ocorrerão nos dias 21 e 22 de setembro no âmbito da ADPF 708, apresentada por PT, PSOL, PSB e Rede, que questionam a atuação do governo em relação ao Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima (Fundo Clima).

Representantes de universidades e entidades da sociedade civil, como OAB e Instituto Socioambiental, também participarão. Estão na lista atores da iniciativa privada que atuam na área ambiental, como Natura, além de grandes bancos: Itaú, Bradesco e Santander.

O evento ocorrerá de forma presencial na sala da Primeira Turma e obedecerá as medidas de distanciamento social em razão da pandemia de Covid-19. Quem preferir, poderá falar por meio virtual, no formato de videoconferência.