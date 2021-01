Companheiro de partido de Maia, Caiado dará jantar para Arthur Lira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidato de Jair Bolsonaro à presidência da Câmara, Arthur Lira (PP) vai a Goiânia nesta segunda para participar de um jantar oferecido pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) com a bancada goiana da Câmara.

A recepção para Lira demonstra o tamanho do rombo no casco da base de apoio de Rodrigo Maia, que tenta fazer Baleia Rossi o chefe da Casa.

Maia caiu em desgraça no próprio partido após ser responsabilizado pelo fim do sonho de reeleição de Davi Alcolumbre. Caiado e o cacique do DEM, ACM Neto, estão como Maia atravessado na garganta.

Ciente da divisão, Lira fez elogios públicos nesta segunda a Rodrigo Pacheco, o senador do DEM que Alcolumbre tenta eleger em seu lugar.

“Conheço o senador Rodrigo Pacheco, é capaz, competente, preparado, do bem, ligado a Davi Alcolumbre e ACM Neto, da cúpula do partido, então representará muito bem”, diz Lira.